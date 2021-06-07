Постпред РФ заявил о тупике в отношениях Москвы и Брюсселя

Дипломат заявил о необходимости искать возможные выходы из сложившейся ситуации и отметил при этом, что автоматически сделать этого не получится. Сколько на это уйдет времени, Чижов прогнозировать не стал.
«Да, автоматически реанимировать всю эту конструкцию, во-первых, невозможно, во-вторых, и не нужно, потому что надо искать более гибкие, наверное, формы взаимодействия», — указал он.
Говоря о введении европейских цифровых сертификатов (ЕЦС), или сертификатов вакцинации от коронавируса, в которые не включен российский препарат «Спутник V», дипломат подчеркнул, что данные сертификаты вводятся 14 июня, а действовать начнут с 1 июля.
При этом он отметил, что признание в ЕС действенности российской вакцины является политическим и экономическим вопросом и будет зависеть от конкретного государства, заинтересованного или нет в российских туристах.
«Разумеется, когда процедура сертификации в Европейском медицинском агентстве (EMA) — которое занимается не медициной, а лекарствами — будет завершена, тогда, наверное. Я рассчитываю, что решение может быть только положительным», — заключил он.
Также Чижов предположил, что в дальнейшем США всё же попытаются помешать реализации проекта «Северный поток — 2».