Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 июняПутешествие Колумба, коронация Людовика XIV, открытие загадочных существ, живущих глубоко под землей, и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
11Как выглядят и где находятся самые интересные крепости России
25Дикая энергия: кто спасет летучих мышей и поганок
00:17 (мск), источник: Известия

Постпред РФ заявил о тупике в отношениях Москвы и Брюсселя

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов признал, что отношения ЕС и РФ окончательно зашли в тупик, и вся структура сотрудничества заморозилась, но не по вине Москвы. Об этом он рассказал «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

Источник: Reuters

Дипломат заявил о необходимости искать возможные выходы из сложившейся ситуации и отметил при этом, что автоматически сделать этого не получится. Сколько на это уйдет времени, Чижов прогнозировать не стал.

«Да, автоматически реанимировать всю эту конструкцию, во-первых, невозможно, во-вторых, и не нужно, потому что надо искать более гибкие, наверное, формы взаимодействия», — указал он.

Новость
Байден заявил, что США не стремятся к конфликту с Россией

Говоря о введении европейских цифровых сертификатов (ЕЦС), или сертификатов вакцинации от коронавируса, в которые не включен российский препарат «Спутник V», дипломат подчеркнул, что данные сертификаты вводятся 14 июня, а действовать начнут с 1 июля.

При этом он отметил, что признание в ЕС действенности российской вакцины является политическим и экономическим вопросом и будет зависеть от конкретного государства, заинтересованного или нет в российских туристах.

«Разумеется, когда процедура сертификации в Европейском медицинском агентстве (EMA) — которое занимается не медициной, а лекарствами — будет завершена, тогда, наверное. Я рассчитываю, что решение может быть только положительным», — заключил он.

Также Чижов предположил, что в дальнейшем США всё же попытаются помешать реализации проекта «Северный поток — 2».

 Взлеты и пандемия: чартерные рейсы в Египет могут открыться до июля
Разграниченные возможности: объекты для инвалидов будут рейтинговать
Вода из Днепра потекла в Крым сквозь разрушающуюся дамбу
С 1 августа некоторые россияне могут потерять пенсии
Умер режиссер и народный артист России Валерий Лонской
Самый богатый человек в мире полетит в космос 20 июля
Жительнице США вернули потерянный 46 лет назад кошелек
Как математик взломал лотерею и выиграл 14 раз, не нарушая закон
10 фактов, которые нужно знать о Храме Христа Спасителя (фото)
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Здоровье
Успех вакцинации зависит от того, когда сделана прививка Потому что иммунная система в разное время суток работает по-разному.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Что писал немецкий солдат родным во время блокады Ленинграда
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Авто
Мужчина потратил 1 миллион долларов на автомобили за неделю Он купил десять машин, среди которых два Rolls-Royce Ghost
Товары для дома
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
Что подарить друзьям на свадьбу: 17 идей
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Выбираем кофеварку: лучшие варианты (фото)
Популярные темы на «Детях»
Заводить детей или нет. 286
сколько стоит качество жизни 133
Второй ребёнок Гарри и Меган. 104
Кодирование, у кого есть опыт? 96
Леди
Что Хелена Бонем Картер и другие звезды надели на премию BAFTA Знаменитости вышли на красную дорожку в Лондоне
Дом
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
7 ошибок в оформлении остекленного балкона
Как выглядит вилла 51-летней Наоми Кэмпбелл
Как справиться со стрессом во время ремонта?
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь