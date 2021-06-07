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03:26 (мск), источник: РБК

Зеленский обвинил США в том, что они дали пули «настоящему оружию» России

По словам Зеленского, только США могли остановить строительство газопровода, который он назвал «настоящим оружием» в руках России. Шаги администрации Байдена ослабляют уверенность Киева в поддержке со стороны Вашингтона, заявил он.

Источник: Reuters

Решение администрации президента США Джо Байдена не вводить санкции против компании — оператора «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG стало неожиданным для Украины. Об этом в интервью Axios заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Он назвал трубопровод «настоящим оружием» в руках России, добавив, что только США были способны остановить его строительство.

«Я, определенно, не ожидал, что пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как США», — отметил Зеленский.

«К сожалению, оно [это решение], определенно, не направлено на поддержку Украины. <…> Именно поэтому мы были очень неприятно удивлены», — сказал он.

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По словам Зеленского, он «был удивлен несколько раз». «Помимо самого решения США вторым сюрпризом безусловно стал тот факт, что я узнал об этом из прессы», — сообщил он, указав, что «отношения между стратегическими партнерами должны быть прямыми».

Украинский лидер отметил, что ранее в ходе разговора с американским лидером получил от него «прямые сигналы» относительно газопровода. По его словам, эксперты и дипломаты сходятся во мнении о том, что Байден знает Украину лучше, чем «предыдущий, бывший президент», а значит, разбирается во многих вопросах, которые ее касаются. Однако, добавил он, последние действия администрации США «ослабляют уверенность внутри Украины <…> в непоколебимой поддержке».

Вашингтон объявил о новых мерах против газопровода 21 мая. В санкционный список включили две российские компании и одно учреждение, связанные со строительством, и 13 судов. В то же время США не стали вводить ограничения в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Как говорил госсекретарь Энтони Блинкен, это — в национальных интересах США. Позже Байден заявил, что строительство трубопровода «почти завершено» и введение новых санкций против проекта было бы «непродуктивным» для отношений США с Европой.

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Зеленский выражал опасение, что после запуска трубопровода Россия не станет продлевать с Украиной контракт на транзит газа. Он назвал трубопровод «флеш-роялем» на руках у России и предположил, что Москва будет использовать вопрос газопровода как рычаг воздействия в отношении Донбасса. По словам президента, если «Северный поток-2» «отключит» Украину от поставок газа, она лишится около $3млрд в год, что сделает невозможным финансирование армии.


«Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая. 4 июня президент Владимир Путин объявил, что укладка первой нитки завершена. Вторую нитку газопровода можно будет достроить за 40 дней, примерно к августу, со скоростью 1,1 морская миля в сутки, рассказал РБК источник в «Газпроме». По его словам, санкции против судов не помешают, а средства на работы есть.

Наталия Анисимова

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