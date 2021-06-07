Боррель заявил о недопустимости «вакцинной дипломатии»

Вакцинация от коронавируса необходима для снятия ограничений, сдерживающих экономическое развитие, и реализации свобод, выразил уверенность верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности — заместитель председателя Европейской комиссии Жозеп Боррель в статье для РБК.
По его оценке, от введенных ограничений страдает весь мир, но особенно тяжким бременем они стали для развивающихся стран.
В случае сохранения разрыва в темпах вакцинации мы рискуем утратить наметившуюся за последние десятилетия тенденцию сокращения нищеты и неравенства в мире. Такая негативная динамика будет сдерживать экономическую активность и усугубит геополитическую напряженность. Для экономически развитых стран цена бездействия будет определенно выше коллективных затрат на помощь странам мира в вакцинации.
Европейский союз поддерживает предложенный Международным валютным фондом план с бюджетом $50 млрд, предполагающий вакцинацию 40% населения планеты в 2021 году и 60% — к середине 2022 года.
Для достижения это цели необходима тесная координация всех стран мира, отметил Боррель. «Следует воздерживаться от “вакцинной дипломатии”, то есть поставок вакцин для реализации политических целей, а также от “вакцинного национализма”, или сохранения вакцин только для себя», — уверен заместитель председателя Европейской комиссии.
По его оценке, Европейский союз сейчас «единственный мировой субъект, вакцинирующий свое население и при этом экспортирующий крупные партии вакцин и значительно способствующий их распределению в странах с низким уровнем дохода».
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые приводит в статье Боррель, ЕС произвел около 40% уже использованных во всем мире доз вакцин и экспортировал в 90 стран мира 240 млн доз — примерно столько же, сколько использовано в самом ЕС.
Политики все чаще говорят о недопустимости «вакцинного национализма». Генсек ООН Антониу Гутерриш в начале января заявил, что мир столкнулся с таким явлением, как «вакцинный национализм», когда богатые страны конкурируют за покупку препаратов для своих граждан. О необходимости помощи бедным и развивающимся странам постоянно говорит генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Теодор Гебрейесус.
В мае он сообщил, что для вакцинации большинства взрослого населения мира от коронавируса Всемирной организации здравоохранения потребуется в следующем году от $35 млрд до $45 млрд. Эта сумма будет нужна организации уже в дополнение к необходимым $19 млрд на финансирование международной программы ACT Accelerator, запущенной ВОЗ для борьбы с пандемией.
Российские официальные лица согласны с недопустимостью такого рода «национализма». «Самый большой риск дальнейшего развития пандемии связан с новыми активными мутациями вируса. И если они будут активно происходить в дальних уголках планеты, где сейчас нет вакцины, то вирус вернется и в богатые страны тоже. “Вакцинный национализм” — это в корне неправильно», — сказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме указывал на «политически мотивированные запреты» на покупку проверенных и эффективных вакцин, что выглядит как нежелание стран защищать своих граждан от угрозы. В частности российская вакцина «Спутник V» пока не получила одобрения ни ВОЗ, ни европейского агентства, хотя десятки стран одобрили ее использование на национальном уровне.
«Вакцинный национализм» может привести к неравномерному распределению вакцин против COVID-19 и стоить мировой экономике до $1,2 трлн в пересчете на ВВП, рассчитали в начале года эксперты исследовательской корпорации RAND. Если беднейшие страны не смогут получить доступ к вакцинам, мир потеряет около $153 млрд ВВП в год, ЕС потеряет около $40 млрд в год, США — около $16 млрд, говорится в исследовании.