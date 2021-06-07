Зеленский попросил НАТО немедленно решить вопрос с Украиной

Если НАТО действительно хочет видеть в своих рядах Украину, то блок должен решать этот вопрос немедленно, так как страна «находится в опасности», заявил президент Владимир Зеленский в интервью Axios.
«Если нас действительно ждут в НАТО и хотят видеть нас в своих рядах, то не нужно смотреть в бинокли, в какое-то отдаленное будущее и обсуждать это будущее. Вопрос должен быть решен немедленно», — сказал Зеленский.
Украина уже могла бы получить План действий по подготовке к членству в НАТО, считает украинский лидер. Хотя этот план — «еще не членство», но это уже «видение Украины как части альянса в обозримом будущем», отметил Зеленский.
По его словам, он еще верит, что Украина вступит в НАТО, однако все больше украинцев перестают на это надеяться.
С учетом строительства «Северного потока-2» и того, что Киев ждет вступления в альянс уже 13 лет, можно сказать о том, что Украине нужно полагаться не только на партнеров, но и «научиться рассчитывать на себя», заключил президент.
Ранее Зеленский назвал строящийся газопровод «настоящим оружием» в руках России. По его словам, только США могли остановить строительство трубопровода, поэтому решение администрации президента Джо Байдена не вводить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG стало неожиданным для Киева.
В апреле украинский президент назвал членство в НАТО единственным путем к завершению конфликта в Донбассе. При этом план действий был бы сигналом для России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь усомнился в том, что вступление в альянс поможет Киеву решить внутренние проблемы. По мнению Пескова, это лишь усугубит ситуацию.
Власти Германии же заявляли, что несмотря на «политику открытых дверей» НАТО, вопрос о принятии Украины в ряды блока на повестке дня не стоит.
Несмотря на это, Киев ожидает, что Украина войдет в состав Европейского союза, получит план действий по членству в альянсе и будет чувствовать себя не гостьей, а своей в этих организациях.
В мае поднять вопрос о «дорожной карте» по членству Украины в НАТО обещал президент Польши Анджей Дуда. В США заявляли, что НАТО должен быть открыт для стран, которые хотели бы присоединиться к блоку. Однако альянс может принять только страны, которые соответствуют условиям вступления в него.
В частности, в «дорожной карте» по вступлению в НАТО, положения которой были приняты в 1999 году в Вашингтоне, есть пункт, в соответствии с которым претендент на членство в блоке должен разрешить международные споры мирными методами, разрешить межэтнические проблемы или территориальные споры с соседями.
Вопрос о предоставлении Украине и Грузии натовского плана действий обсуждался в апреле 2008 года. Однако тогда Германия и Франция выступили против из-за нерешенных территориальных проблем у Грузии и несогласия большинства украинцев с членством страны в организации.
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