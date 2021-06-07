Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 июняПутешествие Колумба, коронация Людовика XIV, открытие загадочных существ, живущих глубоко под землей, и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
1010 фактов, которые нужно знать о Храме Христа Спасителя
25Дикая энергия: кто спасет летучих мышей и поганок
10:41 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

19 мая закон был единогласно принят Госдумой. Изначально планировалось, что Совет Федерации рассмотрит документ в этот же день, однако обсуждение денонсации было перенесено. На заседании верхней палаты парламента 2 июня сенаторы единогласно одобрили закон — за это проголосовали 152 человека.

Новость
США обсуждают ситуацию вокруг Договора по открытому небу с партнерами

27 мая первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман проинформировала замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о решении Вашингтона не возвращаться в ДОН. По словам Рябкова, Москва не собирается в угоду Вашингтону менять свою позицию относительно выхода из Договора по открытому небу.

В ноябре прошлого года США официально вышли из соглашения, объяснив свое решение тем, что РФ якобы нарушала ряд положений ДОН. В январе МИД России заявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора, затем президент РФ внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. В последнее время в Москве не раз заявляли о том, что шанс на сохранение соглашения минимален, а процесс денонсации займет несколько недель.

Договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с согласованными и оговоренными в нем квотами наблюдательных миссий. Он также регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

 "Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с ним"
С авианосца, прибывшего продемонстрировать свою мощь у берегов России, так ни разу не взлетел ни один самолет
Вода из Днепра потекла в Крым сквозь разрушающуюся дамбу
С 1 августа некоторые россияне могут потерять пенсии
Умер режиссер и народный артист России Валерий Лонской
Самый богатый человек в мире полетит в космос 20 июля
Как математик взломал лотерею и выиграл 14 раз, не нарушая закон
Гидрометцентр прогнозирует заморозки в нескольких регионах
10 фактов, которые нужно знать о Храме Христа Спасителя (фото)
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Здоровье
Успех вакцинации зависит от того, когда сделана прививка Потому что иммунная система в разное время суток работает по-разному.
Кино
Лобода, Бузова, Собчак, Ивлеева: все звезды на «Премии Муз-ТВ» Стали известны имена победителей по итогам двух лет
Товары для дома
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
Что подарить друзьям на свадьбу: 17 идей
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Выбираем кофеварку: лучшие варианты (фото)
Популярные темы на «Детях»
Заводить детей или нет. 272
сколько стоит качество жизни 130
Второй ребёнок Гарри и Меган. 97
Кодирование, у кого есть опыт? 93
Леди
Что Хелена Бонем Картер и другие звезды надели на премию BAFTA Знаменитости вышли на красную дорожку в Лондоне
Дом
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
7 ошибок в оформлении остекленного балкона
Как выглядит вилла 51-летней Наоми Кэмпбелл
Как справиться со стрессом во время ремонта?
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь