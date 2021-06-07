13:19 (мск), источник: Ведомости
Axios сообщило об отказе Байдена от разговора с Зеленским перед саммитом с Россией
Американская сторона отказалась от переговоров президента США Джо Байдена c его украинским коллегой Владимиром Зеленским до
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«Белый дом рассматривал приглашение Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена и президента Владимира Путина, но отказался продвигаться по этому вопросу вперед после решения Зеленского о смене менеджмента государственной энергетической компании «Нафтогаз».
«Этот шаг вызвал обеспокоенность в администрации в том, что он отступил от усилий по борьбе с коррупцией», — пишет издание.
О готовности к встрече с Байденом до саммита с Путиным Зеленский заявил в интервью Axios ранее 7 июня. «Как гарант Конституции Украины я сам готов защищать Украину, в любой момент и в любой точке планеты я готов встретиться с ним и обсудить все эти детали до его встречи (с Путиным. — Ведомости)», — сказал Зеленский.
Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. По словам Путина, он намерен обсудить с президентом США двусторонние отношения, а также вопросы стратегической стабильности, урегулирования международных конфликтов в наиболее горячих точках, процессы разоружения, борьбу с терроризмом, пандемию коронавируса и вопросы экологического характера, отметил глава российского государства в рамках ПМЭФа.