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17:12 (мск), источник: Известия

В правительстве рассказали о работе над вакцинацией иностранцев от COVID-19

Правительство России в первую очередь рассмотрит вакцинацию от коронавируса трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся на территории страны. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

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Источник: РИА "Новости"

«Правительством прорабатываются поручения президента Российской Федерации, данные в рамках Петербургского международного экономического форума, о вакцинации иностранных граждан от COVID-19. В первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранных граждан, которые уже находятся на территории страны», — отметили в аппарате.

Ранее в понедельник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что власти отрабатывают вопрос упрощенного ввоза в Россию трудовых мигрантов и их обязательную вакцинацию. По его словам, отсутствие трудовых ресурсов в строительстве является важнейшей проблемой на сегодняшний день.

4 июня Хуснуллин заявил, что кабмин РФ решил упростить механизм завоза трудовых мигрантов в Россию и разрешить им приезжать железнодорожным транспортом.

Он добавил, что недостаток рабочей силы только в строительном секторе составляет 1 млн человек, а всего по всей экономике страны дефицит порядка 2 млн.

В тот же день президент России Владимир Путин пообещал обеспечить удобные условия вакцинации для иностранцев на территории страны. По его словам, производственный объем препаратов от COVID-19 в стране достаточно обширен для того, чтобы обеспечить вакцинацию не только граждан России, но и иностранцев.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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