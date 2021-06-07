В правительстве рассказали о работе над вакцинацией иностранцев от COVID-19

«Правительством прорабатываются поручения президента Российской Федерации, данные в рамках Петербургского международного экономического форума, о вакцинации иностранных граждан от COVID-19. В первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранных граждан, которые уже находятся на территории страны», — отметили в аппарате.
Ранее в понедельник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что власти отрабатывают вопрос упрощенного ввоза в Россию трудовых мигрантов и их обязательную вакцинацию. По его словам, отсутствие трудовых ресурсов в строительстве является важнейшей проблемой на сегодняшний день.
4 июня Хуснуллин заявил, что кабмин РФ решил упростить механизм завоза трудовых мигрантов в Россию и разрешить им приезжать железнодорожным транспортом.
Он добавил, что недостаток рабочей силы только в строительном секторе составляет 1 млн человек, а всего по всей экономике страны дефицит порядка 2 млн.
В тот же день президент России Владимир Путин пообещал обеспечить удобные условия вакцинации для иностранцев на территории страны. По его словам, производственный объем препаратов от COVID-19 в стране достаточно обширен для того, чтобы обеспечить вакцинацию не только граждан России, но и иностранцев.
В России с 18 января проходит масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».