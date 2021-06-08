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01:59 (мск), источник: ТАСС

Столтенберг обсудил с Байденом отношения с Россией

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден обсудили отношения с Россией на состоявшейся в понедельник в Вашингтоне встрече. Об этом генсек Североатлантического альянса сообщил по завершении переговоров журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Источник: AP 2021

«Мы также обсудили Россию. И мы согласны с двойственным подходом: нам нужны сдерживание и оборона, но также диалог с Россией», — заявил Столтенберг.

Он уклонился от прямого ответа на просьбу уточнить, состоится ли заседание Совета Россия — НАТО в преддверии предстоящего саммита альянса в Брюсселе.

Диалог с Россией не является признаком слабости. Мы сильны, мы едины, и тогда мы сможем говорить с Россией, а нам нужно разговаривать с Россией, чтобы стремиться к лучшим отношениям.
Йенс Столтенберг
генеральный секретарь НАТО

«Но даже если мы не верим в лучшие отношения с Россией, нам необходимо наладить сложные отношения с Россией. Контроль над вооружениями, прозрачность, снижение рисков — все эти вопросы важны», — подчеркнул он.

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Столтенберг также сообщил, что обсудил с Байденом проблематику контроля над вооружениями, а также приветствовал продление на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

«Я приветствую продление нового ДСНВ. Союзники по НАТО были и остаются на переднем плане глобального контроля над вооружениями и контроля над ядерным оружием. Мы [с Байденом] обсудили важность контроля над вооружениями, а также разговора с Россией», — отметил генсек альянса.

Он приветствовал тот факт, что глава вашингтонской администрации встретится с лидерами стран НАТО перед саммитом с российским президентом Владимиром Путиным.

В понедельник Столтенберг заявил, что альянс в настоящий момент проводит контакты с РФ с целью созыва встречи Совета Россия — НАТО (СРН) на уровне послов. Ранее в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что РФ готова обсуждать с Североатлантическим альянсом вопросы деэскалации и предотвращение инцидентов, однако без привлечения военных экспертов этот диалог не будет иметь смысла. Так она ответила на прозвучавшие ранее заявление генсека Столтенберга, что РФ не ответила на предложение альянса провести встречу СРН.

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