06:49 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Календарь вакцинации привьют коронавирусом
Госдума включит в него инъекцию против CОVID-19.
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Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о включении в национальный календарь профилактических прививок вакцинации против коронавируса. В Минздраве объясняют: изменения позволят закупать вакцины за счет федерального бюджета. Однако противники инициативы предполагают, что поправки фактически сделают процедуру обязательной для работников бюджетной сферы. «Это не так», — ответил критикам спикер Госдумы Вячеслав Володин. Между тем петиция общественного движения «Иммунный ответ» (выступает за добровольную вакцинацию или отказ от нее) против расширения нацкалендаря набрала уже более 80 тыс. подписей.
Минздрав предложил внести изменения в ст. 9 закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», расширив национальный календарь профилактических прививок. Сейчас он включает в себя прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа. Список предполагается пополнить инъекцией против COVID-19.
Законопроект поступил в Госдуму 25 мая. С момента внесения до первого чтения прошло менее двух недель. На прием поправок дается день — до 9 июня. Таким образом, можно предположить, что законопроект окончательно рассмотрят в Госдуме в ускоренном порядке, уже до конца весенней сессии (18 июля).
Сейчас прививка против коронавируса предусмотрена в национальном календаре по эпидемиологическим показаниям. Минздрав издал соответствующий приказ в конце декабря прошлого года. Ведомство определило список категорий граждан, которым вакцинация показана «в порядке приоритета». К приоритету первого уровня отнесли работников медицинских и образовательных организаций, организаций соцобслуживания и многофункциональных центров; людей, проживающих в организациях социального обслуживания, и с хроническими заболеваниями. Позже в перечень вошли люди старше 60 лет и жители
После вступления документа в силу у граждан, отнесенных ведомством к приоритетным получателям вакцины, возникли опасения по поводу добровольности процедуры.
В Роспотребнадзоре разъяснили, что «при угрозе возникновения эпидемии» главные государственные санитарные врачи субъектов РФ наделены полномочиями «выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». Только после этого отказ от вакцинации по эпидемическим показаниям может повлечь санкции — например, отстранение от работы или отказ в приеме на работу, заявили «Ъ» в Роспотребнадзоре.
19 мая первое такое постановление издала главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева. В документе указано, что эпидемическая ситуация в республике «расценивается как неблагополучная». В связи с этим Игнатьева распорядилась обеспечить прививкой не менее 70% взрослого населения, в первую очередь лиц старше 65 лет, до 1 июля. В документе есть оговорка, что вакцинировать следует «с учетом противопоказаний».
Включение прививки в нацкалендарь профилактической вакцинации авторы инициативы объяснили необходимостью урегулирования «вопросов, связанных с определением источников финансового обеспечения массовой вакцинации».
Уточняется, что исполнение закона потребует дополнительно выделения в 2021 году 26,5 млн руб. В 2022—2024 годах «потребность будет уточняться Минздравом России с учетом эпидемической ситуации».
«Для уверенного контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 в России Минздрав считает необходимым обеспечить охват вакцинацией не менее 60% взрослого населения страны», — напоминают авторы законопроекта.
При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законодательная инициатива не предполагает обязательности процедуры.
«Люди волнуются, что вакцинация станет обязательной вне зависимости от их желания, — написал Володин в Telegram. — Изучил законопроект и отвечаю на этот вопрос. Это не так! Прошу, не надо тратить силы и энергию, выступая против него».
Он пояснил, что отказ человека от вакцинации — это «его выбор», а все желающие смогут сделать прививку за счет средств федерального бюджета.
Между тем петицию против расширения национального календаря подписали более 80 тыс. человек. Авторы, представители общественного движения «Иммунный ответ», называют себя «командой
Участники движения указывают на ст. 5 закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», провозглашающую добровольность вакцинации. Однако эта же статья, пишут активисты, ссылается на постановление правительства № 825 от 1999 года, согласно которому люди социально значимых профессий (в первую очередь врачи и работники образовательных организаций) должны быть привиты (по списку из нацкалендаря).
«Как только вакцина попадет в нацкалендарь, они будут обязаны прививаться. В противном случае работодатели будут обязаны отстранять их от работы без сохранения заработной платы по ст. 76 ТК РФ», — предупреждают авторы общественной кампании.
Они записали ряд обращений, в которых утверждают, что работников бюджетной сферы уже заставляют прививаться против коронавируса под угрозой увольнения.
В Минздраве «Ъ» объяснили включение вакцинации от COVID-19 в основную часть национального календаря профилактических прививок «прежде всего необходимостью совершенствования механизма финансирования поставок вакцин для профилактики коронавируса из федерального бюджета». «Вакцинация от COVID-19 в нашей стране является добровольной для всех категорий граждан. В то же время мы настоятельно рекомендуем вакцинироваться всем гражданам, в особенности тем, кто по работе много контактирует с другими людьми», — отметил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Наталья Костарнова