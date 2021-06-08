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05:01 (мск), источник: ТАСС

Посольство России в США назвало провокационными учения Arctic Challenge

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Международные военные учения Arctic Challenge Exercise противоречат мирному развитию Арктического региона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter российским посольством в Вашингтоне.

Источник: РИА "Новости"

Российские дипломаты назвали провокационными маневры с участием американских ВВС.

В российской дипмиссии указали, что учения «не способствуют укреплению доверия в Европе», «расходятся с заявлениями Вашингтона о безальтернативности задачи обеспечения устойчивого и мирного развития Арктического региона».
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От Норвегии в маневрах впервые будут участвовать недавно поступившие в ВВС истребители F-35. От Финляндии участие принимают, в частности, 12 истребителей F/A-18 Hornet и ряд других воздушных судов. Кроме того, в учениях задействованы ВВС Нидерландов, Великобритании, Германии, Дании, США и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления тактической авиацией Е-3A AWACS НАТО.

Задачей учений является отработка совместных действий в воздушном пространстве.

Учения Arctic Challenge проводятся раз в два года и входят в число крупнейших в Европе, впервые они состоялись в 2013 году. Маневры проходят под эгидой организации NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation, Северное оборонное сотрудничество). Она была создана в ноябре 2009 года Данией, Исландией, Норвегией (члены НАТО), Финляндией и Швецией. В числе задач NORDEFCO — совместная разработка оборонных технологий, повышение уровня военного образования, а также проведение учений разных видов войск.

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