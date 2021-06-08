В Китае сравнили обвинения в создании коронавируса с ложью об оружии Ирака

«Любой вывод должен быть сделан в соответствии с процедурами Всемирной организации здравоохранения научно обоснованными методами. Кампания по политизации изучения происхождения вируса и очернению Китая не отличается от лжи против Ирака о якобы имеющемся у него оружии массового уничтожения 12 лет назад», — уверен Лю Пэнъюй.
В западной прессе стали появляться утверждения о лабораторном происхождении COVID-19. Бывший госсекретарь США Майк Помпео разоблачил военные разработки в лаборатории китайского Уханя и заявил, что Пекин намеренно молчит, хотя знает, что все началось в Китае. Бывший президент США Дональд Трамп потребовал от Китая репарации в размере 10 триллионов долларов.
Перед вторжением США и союзников в Ирак госсекретарь США Колин Пауэлл на заседании СБ ООН заявил, что Саддам Хусейн, руководивший тогда Ираком, имеет технологии по производству биологического оружия. В подтверждение он показал пробирку с белым порошком, которую позднее признали фальшивой. А данные об оружии Ирака — дезинформацией ЦРУ.