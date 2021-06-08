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10:13 (мск), источник: Ведомости

Axios сообщил об ошибке в заявлении Украины о разговоре Зеленского и Байдена

Белый дом и власти Украины опубликовали противоречивые заявления по телефонному разговору президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, сообщил Axios.

Источник: AP 2021

В сообщении украинской стороны изначально говорилось, что Байден «подчеркнул важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в НАТО», что поставило бы Украину на путь к членству в альянсе.

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Представитель совета нацбезопасности США опроверг эту информацию: «Украинцы неправильно передали заявление и исправили его». Затем власти Украины изменили сообщение о разговоре президентов. Сейчас в заявлении украинской стороны сказано, что «Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в «альянсе».

Зеленский в интервью Axios заявил, что Украина уже могла бы получить План действий по подготовке к членству в НАТО. Он попросил блок быстрее решить вопрос с членством Украины, если там действительно хотят видеть страну в своем составе. В интервью также говорилось, что американская сторона отказалась от встречи Байдена c Зеленским до российско-американского саммита 16 июня.

В мае в Вашингтоне заявили об открытых дверях НАТО для желающих вступить в нее стран, в том числе для Украины. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер при этом отметила, что в альянс могут войти только те страны, которые соответствуют критериям вступления в этот военный союз.

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