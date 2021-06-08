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09:46 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД РФ не исключил участие Лаврова и послов в саммите Путина и Байдена

Во встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня может принять участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, однако состав пока не согласован окончательно. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Также замминистра не исключил присутствия послов двух стран Анатолия Антонова и Джона Салливана.

Источник: AP 2021

«Исхожу из того, что да. Но пока до конца не проведено согласование формата и состава», — ответил господин Рябков на вопрос журналистов о возможности присутствия Сергея Лаврова (цитата по ТАСС). Он отметил, что повестка и место также еще не определены. Сергей Рябков предполагает, что «в любом случае информация будет распространяться не по линии МИД».

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Отвечая на вопрос об участии в саммите послов, господин Рябков сказал: «Я ничего исключать не могу, но повторяю, что нет решений. А решений нет по причине того, что не согласован формат. Не далее как вчера мы вновь этим вопросом занимались, возможно, американцы те или иные позиции за последние часы сформулировали, и тогда мы их доработаем максимально оперативно, и ясность появится. На данный момент этого не произошло».

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в российско-американском саммите.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что США не рассчитывают на значительные результаты от встречи президентов. Россия также не ожидает «перезагрузки» отношений после российско-американского саммита.

Во время загрузки произошла ошибка.
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