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12:14 (мск), источник: Секрет Фирмы

Свыше $15 тысяч в минуту. Подсчитаны траты России на ядерное оружие

Россия оказалась на третьем месте среди стран-лидеров по расходам на ядерное оружие. В 2020 году она потратила на эти цели $8 млрд, или $15 222 ежеминутно, подсчитали аналитики.

Источник: Reuters

Первое место традиционно заняли США с расходами в $37,4 млрд. Китай, который расположился на второй строчке рейтинга, израсходовал на ядерное вооружение в почти в четыре раза меньше — $10,1 млрд. Такие данные привела Международная кампания по запрещению ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).

По подсчётам аналитиков, расходы всех стран на ядерное оружие в 2020 году выросли на $1,4 млрд и составили $72,6 млрд ($137 666 ежеминутно).

Помимо США, Китая и России, в пятёрку лидеров по тратам вошли Великобритания ($6,2 млрд) и Франция ($5,7 млрд).

Далее следуют Индия с $2,48 млрд, Израиль ($1,1 млрд) и Пакистан ($1 млрд). Меньше всех в развитие ядерного оружия вложила КНДР — её расходы в прошлом году составили $667 млн.

Как отметили авторы доклада, в 2020 году Россия с учётом инфляции потратила на ядерное оружие на $600 млн меньше, чем в 2019-м.
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В соответствии с указом об утверждении Основ государственной политики, который президент Владимир Путин подписал в марте прошлого года, Россия рассматривает ядерное оружие «исключительно как средство сдерживания». Его применение возможно только в качестве «крайней и вынужденной меры».

В феврале сообщалось, что Россия в течение 10 лет тратила в среднем до 20 млрд рублей в год на создание новейших видов вооружения — гиперзвукового комплекса «Авангард», лазерного комплекса «Пересвет» и подводных аппаратов «Посейдон».

Весной стало известно, что Великобритания планирует направить £80 млрд (около $111 млрд, или 8,2 трлн рублей, по актуальному курсу) на модернизацию своих вооружённых сил в ближайшие четыре года. В частности, британские власти хотят увеличить число имеющихся в арсенале страны ядерных боеголовок и купить партию дронов-камикадзе, сообщала газета The Telegraph.

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Даниил Фарниев

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