Медведев предложил запретить некоторые формы искусственного интеллекта

«Этические вопросы пока нигде не решены, только начинают обсуждаться. Надо сформировать позицию по чувствительным вопросам, я имею в виду… возможный запрет применения некоторых форм искусственного интеллекта, если это потребуется, ограничения его использования в отдельных сферах, введения системы внешнего контроля за разработками», — сказал Медведев.
Но здесь главное — не перегнуть палку. Запрещать мы хорошо умеем, не всегда, правда, эффективно это с точки зрения контроля.
Дмитрий Медведевзаместитель председателя Совета безопасности России
Зампредседателя Совбеза призвал действовать в этой сфере аккуратно, так как можно запретить то, что в конечном счете станет важным для человеческого развития. «Все это предстоит отрегулировать, здесь исключительно высока роль парламента», — добавил Медведев.
В мае этого года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на поддержку бизнеса при реализации пилотных проектов по внедрению искусственного интеллекта. Их общая сумма составит 5,26 млрд руб. до 2024 г.