Госдума одобрила законопроект о внесении вакцинации от COVID-19 в нацкалендарь прививок

«Возможно, правильно взять и ко второму чтению принять поправку, где четко сказать, что прививка от коронавируса — дело добровольное. То, о чем сказал президент. В любом случае это норма, которую надо будет потом исполнять. Как исполнять? Мы же с вами не можем, принимая решения, не сказать об этом и не подумать, что потом произойдет. Если только мы сейчас говорим “нет, это добровольно”, а норма предполагает, что кого-то уволят или начнут принуждать — это недопустимо», — сказал Володин на пленарном заседании в Госдуме.
При этом он напомнил, что отсутствие профилактических прививок — основание для отказа в приеме на работу, связанную с высоким риском заражения инфекционными заболеваниями, а также для отстранения от соответствующих должностей.
«Как правильно обращают наше внимание граждане-избиратели, включение ее (вакцинации от СОVID-19.— “Ъ”) в перечень календаря обязательных прививок влечет такую обязанность», — сказал он.
Законопроект о внесении вакцинации от коронавируса в Национальный календарь прививок поступил в нижнюю палату парламента 25 мая. Сейчас в перечень входят прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа.