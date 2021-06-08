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17:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума одобрила законопроект о внесении вакцинации от COVID-19 в нацкалендарь прививок

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении прививки от коронавируса в Национальный календарь вакцинации. Согласно постановлению правительства № 825 от 1999 года, представители социально значимых профессий должны быть привиты против указанных в нем заболеваний. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отрицает, что законопроект обяжет кого-либо прививаться. Он предложил ко второму чтению законопроекта внести поправку о добровольности вакцинации от COVID-19.

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Источник: Агентство «Москва»

«Возможно, правильно взять и ко второму чтению принять поправку, где четко сказать, что прививка от коронавируса — дело добровольное. То, о чем сказал президент. В любом случае это норма, которую надо будет потом исполнять. Как исполнять? Мы же с вами не можем, принимая решения, не сказать об этом и не подумать, что потом произойдет. Если только мы сейчас говорим “нет, это добровольно”, а норма предполагает, что кого-то уволят или начнут принуждать — это недопустимо», — сказал Володин на пленарном заседании в Госдуме.

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При этом он напомнил, что отсутствие профилактических прививок — основание для отказа в приеме на работу, связанную с высоким риском заражения инфекционными заболеваниями, а также для отстранения от соответствующих должностей.

«Как правильно обращают наше внимание граждане-избиратели, включение ее (вакцинации от СОVID-19.— “Ъ”) в перечень календаря обязательных прививок влечет такую обязанность», — сказал он.

Законопроект о внесении вакцинации от коронавируса в Национальный календарь прививок поступил в нижнюю палату парламента 25 мая. Сейчас в перечень входят прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа.

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