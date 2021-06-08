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21:57 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД России заявил о решении удовлетворять запросы авиакомпаний на облет Белоруссии

Россия будет удовлетворять запросы иностранных авиакомпаний на облет воздушного пространства Белоруссии, заявил заместитель главы российского МИДа Александр Грушко. Напомним, соответствующие запросы поступают после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, за которой последовало задержание белорусского оппозицонера Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софии Сапеги. После этого несколько европейских рейсов сообщили об отказе российской стороны согласовывать маршруты в облет Белоруссии.

Источник: Reuters

«Мы, естественно, будем удовлетворять запросы, но это не решается щелчком пальцев, как пытаются представить некоторые наши партнеры, которые сначала принимают определенное решение, но, видимо, не могут хотя бы продумать на два шага вперед свои действия, — сказал Грушко журналистам (цитата по “РИА Новости”). — Удивительно прежде всего то, что все санкционные решения были приняты еще до завершения надлежащего расследования, которое было запущено в ИКАО».

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По мнению Грушко, решение облетать белорусское воздушное пространство опасно для пассажиров.

«Был налаженный маршрут, безопасный, сотни, тысячи самолетов каждый день пересекали воздушное пространство Белоруссии — с точки зрения маршрутов это был такой европейский хаб, — сказал он. — Не хотел бы уходить в технические детали, но мы знаем, что вопросы маршрутов — это вопрос достаточно серьезных согласований, которые принимают во внимание множество аспектов, в том числе не только летную безопасность, но и безопасность аэропортов. Надо выделять новые тайм-слоты, новые расписания, каким-то образом группировать эти маршруты, обеспечивать их сопровождение диспетчерами. Это сложное дело».

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске 23 мая. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало авиакомпаниям ЕС избегать воздушное пространство Белоруссии. Французская авиакомпания AirFrance после этого отменила несколько рейсов AF1154 Париж—Москва из-за отсутствия разрешения на заход в воздушное пространство России. Рейсы в Россию по той же причине приостанавливала немецкая авиакомпания Lufthansa.

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