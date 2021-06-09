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00:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден продлил действовавшие 15 лет санкции против властей Белоруссии

Санкционный режим, введенный в июне 2006 года и позволявший вводить ограничения в отношении властей Белоруссии, продлевается, сообщил президент США Джо Байден. Санкции продлеваются на год, до 16 июня 2022 года.

Источник: Reuters

«Действия и политики определенных членов белорусского правительства и других людей, направленные на подрыв демократических процессов в Белоруссии, нарушение прав человека с целью политических репрессий и коррупцию в обществе, представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политики США», — написал Байден в письме вице-президенту Камале Харрис и спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси, опубликованном Белым домом.

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Персональные санкции США в отношении Белоруссии были введены после президентских выборов 2006 года. Под санкциями находятся президент Белоруссии Александр Лукашенко, его сын Виктор Лукашенко, глава ЦИК Лидия Ермошина и другие.

В конце мая, после вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске, США объявили о намерении расширить санкции в отношении Белоруссии в сотрудничестве с ЕС. С 3 июня были возобновлены ранее отмененные санкции в отношении «Белнефтехима» и восьми других белорусских государственных предприятий.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, не намерен обсуждать Белоруссию с Байденом во время предстоящего саммита 16 июня.

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