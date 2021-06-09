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02:55 (мск), источник: Газета.Ру

Интересные санкции и 50-летний опыт Байдена: в Белом доме высказались о сотрудничестве РФ и США

Псаки пообещала выяснить, зачем США ввели санкции против космической отрасли России.

Источник: Reuters

В Белом доме намерены разобраться, почему были введены рестрикции против предприятий космической отрасли России, заявила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки. Псаки отметила, что у нее недостаточно информации по этой теме, чтобы в полной мере ответить на вопросы. Она также рассказала о многолетней подготовке Джо Байдена, которая поможет ему в ходе встречи с Владимиром Путиным и саммитов НАТО и G7.

Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки призналась, что у нее практически не было данных о введенных Вашингтоном санкциях против российских предприятий космической отрасли. Она пообещала выяснить причину ввода ограничений, а также мнение администрации лидера США по этому поводу.

«Мне придется выяснить побольше относительно того, зачем нужны эти санкции, я не в курсе, какие были по этому поводу соображения, но я выясню это у нашей команды, занимающейся вопросами национальной безопасности», — пообещала она, когда на брифинге в Белом доме у нее попросили комментарий по заявлению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

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Он ранее призвал американские власти снять рестрикции с Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» и ЦНИИмаш. Рогозин отмечал, что уже обратился к американцам с целью выяснить причины санкций.

В Соединенных Штатах считают, что попавшие под ограничения предприятия якобы сотрудничают с вооруженными силами. Предполагается, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США.

Рогозин подчеркнул, что от этого зависит выход России из проекта Международной космической станции (МКС). Глава Роскосмоса подчеркивал, что не потерпит двуличия со стороны Вашингтона, говоря о возможном выходе из проекта МКС: «Либо мы работаем вместе, и тогда санкции надо снимать немедленно, либо мы вместе работать не будем, и мы будем разворачивать национальные системы».

«Это действительно интересный вопрос», — отметила Псаки.

При этом она подчеркнула, что взаимодействие в космосе всегда было важным элементом сотрудничества США и России.

Все эти заявления прозвучали в преддверии саммита между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом, который состоится в Женеве 16 июня.

Как отмечала ранее Псаки, данная встреча — «это жизненно важная составляющая защиты американских интересов, это возможность поднять беспокоящие нас вопросы и, опять же, двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений с правительством России».

В ответ на вопрос, какой сигнал эти переговоры могут послать противникам Вашингтона, она заметила: «Президент США не боится принять вызов со стороны противников и воспользоваться возможностью провести личную встречу, чтобы очертить сферы, которые вызывают у него беспокойство, а также найти сферы, где есть возможность работать вместе, в тех областях, где существует взаимное согласие».

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Пресс-секретарь Белого дома пояснила, что Вашингтон предложил провести этот саммит, так как полагает, что «это возможность продвигать наши национальные интересы и нашу повестку».

При этом она заметила, что эти переговоры, как ожидают в Соединенных Штатах, будут трудными, но предоставят «возможность перейти к более стабильным и предсказуемым отношениям».

Она также рассказала о подготовке Джо Байдена к первому международному турне в качестве президента США, в ходе которого он не только встретится с Путиным, но и примет участие в саммитах Североатлантического альянса и «Большой семерки».

Он «готовился 50 лет, он был на мировой сцене, он знает определенное число этих лидеров», включая Путина и других лидеров стран, «которых он увидит на саммите НАТО и G7», подчеркнула Псаки.

Несмотря на то, что до встречи осталась неделя, пока неизвестен формат проведения переговоров, а также не ясен точный список тем. В Кремле отмечали, что он будет оглашен до встречи глав государства, но когда именно — неизвестно. Тем не менее ожидается, что Путин и Байден обсудят сотрудничество своих стран в различных областях и затронут тему мировой безопасности, в частности, обсудят региональные конфликты.

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