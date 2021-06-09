Блинкен оценил возможность вступления Украины в НАТО

«Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. У нее в настоящее время есть все требующиеся ей инструменты [для присоединения к альянсу]", — заявил Блинкен.
По его словам, «с момента создания плана действий по получению членства [в НАТО] был разработан ряд других очень важных инструментов, чтобы содействовать подготовке стран к возможному членству в НАТО, включая ежегодную программу, выгоды из которой извлекает Украина».
При этом не все участники НАТО были бы готовы проголосовать за предоставление Киеву этого плана, отметил госсекретарь.
«Сам план действий по обретению членства должен быть разработан при полном консенсусе всех стран — членов НАТО. Считаю, что некоторые государства [альянса] сейчас это поддерживают в меньшей степени, чем другие», — отметил госсекретарь США.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios 7 июня заявил, что если НАТО действительно хочет вступления Украину в альянс, его страны-члены должны решать этот вопрос немедленно, так как страна «находится в опасности». По его мнению, Украина уже могла бы получить План действий по подготовке к членству в НАТО. Хотя этот план — «еще не членство», но это уже «видение Украины как части альянса в обозримом будущем». Зеленский отметил, что Киев ждет вступления в альянс уже 13 лет и все больше украинцев перестают на это надеяться.
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели 7 июня телефонные переговоры. Байден пригласил своего украинского коллегу нанести визит в Вашингтон. На сайте украинского президента сообщается, что Зеленский принял приглашение посетить США в июле.
После переговоров между лидерами двух стран на сайте президента Украины появился отчет о встрече, в котором сообщалось, что Байден отметил «важность» предоставления Украине членства в НАТО. Позже это заявление было отредактировано, а авторство слов о «важности» приписывалось Зеленскому. Советник руководителя Офиса главы Украины Михаил Подоляк пояснил, что отчет был исправлен в рамках «обычной дипломатической практики». «Были уточнены формулировки по одной из самых чувствительных тем, которые обсуждались», — пояснил он. Подоляк отметил, что Украина по-прежнему ждет конкретных шагов и дат относительно вступления страны в Североатлантический альянс.