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10:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров: у России нет сверхдержавных амбиций и мессианского задора

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду, 9 июня, выступил на организованной ИМЭМО РАН конференции «Примаковские чтения». В ходе своего выступления он отметил, что у России «нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном».

Источник: Пресс-служба МИД России
У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку. Нам уже давно понятно, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит.
Сергей Лавров
глава МИД РФ

«У нас нет комплекса неполноценности, равно как и нет комплекса полноценности в мировой политике, но мы всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается», — заверил он. По его словам, «Россия заинтересована в прагматичных отношениях с Западом и США».

В то же время Сергей Лавров посетовал, что «не только Россия, но и многие другие сталкиваются с тем, что представители Запада не готовы к честному диалогу, который основан на фактах, предпочитают действовать в духе highly likely, примеров такого подхода множество». «Это, безусловно, подрывает доверие к самой идее диалога как способа урегулирования разногласий», — отметил Сергей Лавров. Он также добавил, что «никакие санкции и ультиматумы не годятся в разговоре с Россией».

Елена Черненко

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