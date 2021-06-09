Лавров: у России нет сверхдержавных амбиций и мессианского задора

У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку. Нам уже давно понятно, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит.
Сергей Лавровглава МИД РФ
«У нас нет комплекса неполноценности, равно как и нет комплекса полноценности в мировой политике, но мы всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается», — заверил он. По его словам, «Россия заинтересована в прагматичных отношениях с Западом и США».
В то же время Сергей Лавров посетовал, что «не только Россия, но и многие другие сталкиваются с тем, что представители Запада не готовы к честному диалогу, который основан на фактах, предпочитают действовать в духе highly likely, примеров такого подхода множество». «Это, безусловно, подрывает доверие к самой идее диалога как способа урегулирования разногласий», — отметил Сергей Лавров. Он также добавил, что «никакие санкции и ультиматумы не годятся в разговоре с Россией».