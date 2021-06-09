ГД ужесточила наказание за неоднократное вождение в нетрезвом виде

Изменения вносятся в ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).
Сегодня за управление автомобилем в нетрезвом виде лицом, которое ранее уже привлекалось к ответственности за аналогичное нарушение или имеющее судимость за совершение ДТП в состоянии опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью или гибель людей, предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей либо лишение свободы от одного до двух лет.
Теперь статью дополнят частью, согласно которой управление такими лицами машиной в нетрезвом виде будет наказываться штрафом от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с лишением права заниматься определенной работой на срок до шести лет, исправительными работами до двух лет, принудительными работами до трех лет, ограничением или лишением свободы на срок до трех лет, также с лишением права заниматься определенной работой на срок до шести лет.
Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в начале апреля по инициативе правительства России.
Ранее, 8 июня, президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре заявила, что ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде необходимо дополнить усилением профилактики в системе подготовки водителей. В частности, эксперт предложила выдавать справки на допуск управления транспортными средствами только госучреждениями.