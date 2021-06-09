Дмитрий Медведев: «Единая Россия» не повторит судьбу КПСС

«Недавно общались с журналистами. Один из любимых вопросов, который задают мне и вам, уверен: “А что будет вообще с партией? Она не разделит печальную судьбу КПСС. И в каком направлении это все идет?” Могу точно сказать, что наша партия никогда не закончит свою деятельность, как КПСС, именно потому, что мы отвечаем перед людьми. Напомню, что КПСС ни перед кем не отчитывалась, во всяком случае в законодательном плане. Она являлась основой общества, как это было сказано в Конституции, и в выборах практически не конкурировала (выборы в СССР были безальтернативными, организация других партий в СССР пресекалась.— “Ъ”). А мы каждый раз подтверждаем свое право на управление через выборные программы. И если наши подходы, программа помощи и поддержки людям окажутся востребованными, если они будут получать высокие оценки избирателей, в этом случае мы с вами сможем продолжить работу, которую мы с вами вели все эти пять лет», — заявил Дмитрий Медведев.
Медведев призвал единороссов не стесняться напоминать о своих достижениях и подготовить «общую модель программы» уже к первой части съезда, который состоится 19 июня.
«Я уверен, у нас есть все шансы получить поддержку людей в ходе выборов», — заявил он. Напомним, как ранее писал «Ъ», Дмитрий Медведев, скорее всего, возглавит федеральную часть списка ЕР на думских выборах.