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20:56 (мск), источник: ТАСС

Путин назвал уродливым законопроект о «коренных народах» Украины

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал уродливым законопроект о «коренных народах» Украины, согласно которому русские не могут считаться коренным народом страны. Такую позицию он обозначил в среду в интервью, показанном в эфире телеканала «Россия-24».

Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопрос об отношении к этому законопроекту, российский лидер сказал: «Разумеется, отрицательно».

«Как еще к этому можно относиться?» — задался вопросом Путин. Он отметил, что называть русских некоренным народом Украины не просто некорректно, а смешно и глупо.

Очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя русскими. Поэтому говорить о русских как о некоренном народе — это не просто некорректно, это смешно и глупо.
Владимир Путин

«Это абсолютно неприемлемо и не соответствует никаким нормам международного гуманитарного права», — сказал президент, рассуждая о законопроекте и вводимой им дискриминации «некоренных народов».

Попытки разделения народов

Президент считает, что попытки разделить народы Украины на коренные и некоренные «смахивают» на идеи нацистской Германии. «Вообще само по себе деление на коренные, первосортные, второсортные категории людей и так далее — это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии», — сказал российский президент.

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Украинский законопроект не соответствует нормам международного гуманитарного права, но реакции Запада не будет, уверен Путин. «Нет. Ничего мне об этом не известно, и мне кажется, я смею предположить, что никакой реакции и не будет», — сказал Путин, отвечая на вопрос о реакции Запада, в частности ОБСЕ, на законопроект.

По мнению президента, идея Киева объявить русских некоренными на Украине наносит мощный и очень серьезный удар по русскому народу. «Это такой мощный, очень серьезный удар по русскому народу в целом, и, конечно, это не может быть для нас безразличным», — сказал президент.

Реализация идеи Киева о «коренных народах» вынудит сотни тысяч или миллионы людей на Украине уехать или переписать свою национальность, считает он.

Статья об истории русских на Украине

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Президент заявил, что подумает о подготовке к публикации отдельной статьи, касающейся истории русских на Украине.

Говоря о своем отношении к законопроекту о «коренных народах» Украины, Путин вспомнил об истории образования этого государства. Он посетовал, что в формате телеинтервью не может поговорить об этом в деталях.

«Кстати говоря, вы сейчас в меня заронили хорошую мысль: как-то высказаться на этот счет более основательно и подробно. Может, как я делал в отношении [вопроса] начала Второй мировой войны, подготовить отдельную статью. Я подумаю над этим», — сказал российский президент.

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