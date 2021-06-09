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20:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин назвал последствие вступления Украины в НАТО

При вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7−10 минут. Такое последствие назвал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Источник: Пресс-служба Президента России

Он подчеркнул, что не считает «болтовней» разговоры о возможном включении Украины в НАТО. Однако, по словам президента, по меньшей мере половина жителей Украины не хотят такого развития событий. Эта половина, по мнению Путина, — «умные люди».

Кроме того, Путин отметил, что Москва не в курсе договоренностей Киева и Запада по части включения Украины в НАТО. Он отметил, что западные партнеры даже в период хороших отношений с Россией наплевали на интересы Москвы в вопросе расширения НАТО.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. По его словам, у Киева есть все необходимые инструменты, чтобы двигаться по пути, который приведет страну в альянс. Блинкен уточнил, что речь идет о движении «в сторону готовности к членству в будущем».

26 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о своем разочаровании отказом стран НАТО пригласить республику на саммит организации, который пройдет 14 июня в Брюсселе. Он заявил, что «российская агрессия» направлена и против членов альянса, а потому нежелание альянса найти для республики подходящий формат участия вызывает недоумение.

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