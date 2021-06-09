9 июня, источник: Известия
Инвесторов в сферу ЖКХ в малых городах планируют освободить от НДС
Правительство предложило освободить от НДС концессионеров в сфере
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Соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности. Документ был принят в первом чтении Госдумой еще 26 мая, при этом изначально предусматривалось, что нормы будут действовать в городах с населением менее 50 тыс. человек.
В дальнейшем расходы инвесторов должны окупаться за счет эксплуатации объектов в целях предоставления услуг в сфере ЖКХ.
Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что система ЖКХ в малых городах работает на износ и нуждается в модернизации. Инициатива призвана повысить привлекательность вложений в коммунальную сферу и привлечь новых инвесторов в малые города.
Вместе с тем опрошенные «Известиями» эксперты подчеркнули, что освобождения от НДС недостаточно. В настоящее время
По мнению специалистов, для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры малых городов необходимо обеспечить более мягкие ограничения в области тарифов налогообложения.