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9 июня, источник: Известия

Инвесторов в сферу ЖКХ в малых городах планируют освободить от НДС

Правительство предложило освободить от НДС концессионеров в сфере Жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в городах с населением до 100 тыс. человек. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе кабмина.

Источник: Известия

Соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности. Документ был принят в первом чтении Госдумой еще 26 мая, при этом изначально предусматривалось, что нормы будут действовать в городах с населением менее 50 тыс. человек.

Согласно концессионным соглашениям, государство может передавать в руки частных инвесторов на определенный срок объекты социальной инфраструктуры, требующие реконструкции.

В дальнейшем расходы инвесторов должны окупаться за счет эксплуатации объектов в целях предоставления услуг в сфере ЖКХ.

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Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что система ЖКХ в малых городах работает на износ и нуждается в модернизации. Инициатива призвана повысить привлекательность вложений в коммунальную сферу и привлечь новых инвесторов в малые города.

Вместе с тем опрошенные «Известиями» эксперты подчеркнули, что освобождения от НДС недостаточно. В настоящее время из-за юридических формальностей концессионеры не могут использовать упрощенный режим налогообложения и проекты зачастую невыгодны.

По мнению специалистов, для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры малых городов необходимо обеспечить более мягкие ограничения в области тарифов налогообложения.

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