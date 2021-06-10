Депутаты предложили освободить гидроэнергетиков от части налогов

Депутаты профильного комитета направили свою инициативу в Минэкономразвития, Минэнерго и Минпромторг.
Без ГАЭС невозможно развивать электроэнергию всех видов возобновляемых источников энергии, кроме ГЭС, рассказали «Известиям» в Минэнерго. В ведомстве считают, что наиболее привлекательной мерой для потенциальных инвесторов в ГАЭС было бы освобождение их от налога на прибыль.
«Для крупной ГАЭС это может быть в пределах 200−300 млн рублей в год. Плата за воду незначительная, в том числе потому, что ГАЭС работает на оборотной воде, а из внешних источников потребляет ее лишь для компенсации потерь при испарении из бассейнов. Остальные налоги незначительные», — отметили в министерстве.
Также в Минэнерго добавили, что весомой поддержкой было бы освобождение ГАЭС и от оплаты стоимости потребляемой электроэнергии на закачку.
В свою очередь, в Русгидро считают, что для развития гидроаккумулирующей энергетики необходима господдержка в форме внедрения специальных механизмов оплаты мощности ГАЭС и предоставления налоговых льгот и госсубсидий на строительство.