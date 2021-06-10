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03:04 (мск), источник: Lenta.Ru

США вознамерились пожертвовать полмиллиарда доз вакцины от COVID-19 всему миру

Администрация президента США Джо Байдена планирует пожертвовать 500 миллионов доз вакцины от коронавируса Pfizer всему миру в течение ближайших двух лет, об этом сообщает Reuters.

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Источник: AP 2021

По словам источников, знакомых с этим вопросом, Соединенные Штаты намерены распространить 200 миллионов доз препарата в 2021 году и 300 миллионов в следующем году в государствах с низким доходом, в том числе передать их Африканскому союзу, который включает 55 стран Африки.

Пожертвования будут происходить при помощи механизма COVAX, который распределяет прививки от COVID-19 в странах с низким и средним уровнем доходов и поддерживается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (ГАВИ). Ожидается, что Байден объявит о сделке в четверг 10 июня на встрече «большой семерки» в Великобритании. Белый дом и Pfizer пока не прокомментировали ситуацию.

17 мая 2021 года президент США заявил, что Соединенные Штаты станут «арсеналом вакцин» от коронавируса для нуждающихся стран. По его словам, к концу июня США поставят в другие государства в общей сложности 80 миллионов доз препаратов.

Американский лидер отметил, что таким образом «будет больше вакцин, чем уже направлено к настоящему моменту какой-либо другой страной». Он также подчеркнул, что это будет больше, чем послали Россия и Китай.

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