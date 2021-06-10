Байден: США будут отвечать на действия России, но не ищут с ней конфликта

«Мы не ищем конфликта с Россией. У нас стабильные, предсказуемые отношения. Две наши страны разделяют значительную ответственность, и в ее рамках нужно обеспечить стратегическую стабильность и договоренности в области контроля за вооружениями. Я серьезно отношусь к этой ответственности, но я ясно даю знать: США твердо и незамедлительно ответят, если правительство России будет замешано в вредоносных действиях», — сказал господин Байден, выступая перед американским контингентом в Великобритании (трансляция велась на канале Белого дома на YouTube).
США, по словам Байдена, уже показывали и будут показывать, что «нарушение суверенитета демократий в США, Европе и где бы то ни было» будут влечь за собой ответственность.
«И мы дадим ясно знать, что трансатлантический альянс остается жизненно необходимым источником сил для Великобритании, ЕС и США», — сказал. Президент США отметил, что на его страну легла задача «доказать, что демократии не только превозмогут, но и превзойдут».
Визит Байдена в Великобританию — первый в рамках его поездки в Европу. 16 июня президент США встретится в Женеве с президентом России Владимиром Путиным. В саммите РФ—США примет участие госсекретарь США Энтони Блинкен, так же не исключается также участие главы российского МИДа Сергея Лаврова и послов двух стран Анатолия Антонова и Джона Салливана. Господин Лавров отмечал, что у предстоящего саммита нет подробно согласованной повестки.