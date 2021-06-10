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00:50 (мск), источник: Известия

Преступникам запретят выступать в СМИ и публиковать мемуары

По информации «Известий», в Госдуму в ближайшее время будет внесен пакет законопроектов, направленный на запрет осужденным публично выступать в СМИ, ток-шоу, соцсетях, а также публиковать мемуары и получать за это вознаграждения. Речь идет о внесении поправок в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, КоАП, а также Федеральный закон об административном надзоре.

Источник: Известия

«Человек, совершивший преступление, должен понимать, что за этим неотвратимо последует наказание. Между тем, в современных реалиях, преступники обоснованно могут рассчитывать на известность и, при содействии СМИ и сети Интернет, популярность. Более того, участие в публичных мероприятиях с рассказами о преступлении, может принести им доход, как и опубликование книг и мемуаров», — говорится в пояснительной записке к законопроектам, разработанным депутатом Госдумы от «Единой России» Дмитрием Саблиным (есть в распоряжении «Известий»).

В документе подчеркивается, что получение таких гонораров фактически выступает вознаграждением за совершенное преступление, что противоречит здравому смыслу и основам нравственности. За нарушение этих норм для журналистов и издателей будут предусмотрены крупные штрафы.

В большинстве фракций Госдумы готовы поддержать инициативу.

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