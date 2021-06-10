Новые пособия нуждающимся начнут выплачивать к 1 августа

Речь идет о пособиях для одиноких родителей на детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам, которые оказались в трудной материальной ситуации и встали на учет на ранних сроках. Как стало ранее известно, обращаться за назначением этих выплат можно уже с 1 июля.
«Регламентом предусмотрено 10 рабочих дней на рассмотрение и 20 рабочих дней — возможное продление при не поступлении необходимых сведений, потому что там достаточно сложное межведомственное взаимодействие. По алиментам нам еще нужно выстроить взаимодействие с судебной системой: судебные органы, мировые судьи плюс еще служба судебных приставов. Но до первого августа выплаты точно начнутся», — пояснил министр труда и соцзащиты.
Как сообщил Антон Котяков, всего на новые меры поддержки потребуется более 250 млрд рублей вместе с выплатой на детей школьного возраста.