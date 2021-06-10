Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые объяснили, можно ли ломать сирень Помимо угрозы для жизни деревьев есть риск и для кошельков вредителей зелёных насаждений
Фоторепортажи
13Стражи времени: как выглядят 12 знаменитых часовых башен
11Как начались 10 самых знаменитых пожаров
05:09 (мск), источник: Известия

Новые пособия нуждающимся начнут выплачивать к 1 августа

Выплаты новых пособий нуждающимся, которые анонсировал в послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин, начнутся до 1 августа этого года. Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о пособиях для одиноких родителей на детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам, которые оказались в трудной материальной ситуации и встали на учет на ранних сроках. Как стало ранее известно, обращаться за назначением этих выплат можно уже с 1 июля.

«Регламентом предусмотрено 10 рабочих дней на рассмотрение и 20 рабочих дней — возможное продление при не поступлении необходимых сведений, потому что там достаточно сложное межведомственное взаимодействие. По алиментам нам еще нужно выстроить взаимодействие с судебной системой: судебные органы, мировые судьи плюс еще служба судебных приставов. Но до первого августа выплаты точно начнутся», — пояснил министр труда и соцзащиты.

Как сообщил Антон Котяков, всего на новые меры поддержки потребуется более 250 млрд рублей вместе с выплатой на детей школьного возраста.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Бремя суток: крупным сетям хотят запретить работать по ночам и в выходные
Токсичные подходы: в России выявили почти 2 тыс. «ядовитых территорий»
Путин назвал последствие вступления Украины в НАТО
В Японии предъявили обвинения помощнику капитана траулера «Амур»
Врачи рассказали, будет ли расти число заболевших COVID дальше
Россия возобновляет авиасообщение еще с восемью странами
В США рассказали об отключающих ядерные объекты НЛО
Россияне смогут переводить через СБП 150 тысяч рублей в день
Здоровье
Ученые выяснили, кто чаще болеет ковидом без симптомов Предрасположенность к легкому течению инфекции найдена у жителей северо-запада Европы.
Hi-Tech
В сети появился рецепт лекарства для лечения коронавируса в домашних условиях. Что с ним не так Сможет сделать каждый. Но будьте осторожны
Авто
Toyota Land Cruiser 300: первые фото и подробности Вся информация о новом внедорожнике
Кино
Моргенштерн пришел к Урганту и высказался о «Премии Муз-ТВ» Рэпер прокомментировал свое поведение на церемонии вручения музыкальной премии
Товары для дома
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Популярные темы на «Детях»
Я нищеброд... 1070
Клуб планирующих беременность лето 2021 696
Картинки 622
Забавные картинки 619
Леди
Софья Эрнст в соблазнительных нарядах устроила фотосессию Актрису не узнали поклонники
Дом
Как выглядит вилла 51-летней Наоми Кэмпбелл
Реновация: интерьер дома, который будет актуален 10 лет
Как выглядит терраса для идеального отдыха: 6 вариантов (фото)
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь