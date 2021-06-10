На Украину отказались пускать вакцинированных «Спутником V»

По информации Госпогранслужбы, за последние два дня через государственную границу страны пытаются попасть на Украину иностранные граждане с документами об иммунизации вакциной «Спутник V».
«Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ», — сообщили пограничники.
Отмечается, что, для того чтобы попасть на территорию Украины, иностранным гражданам и лицам без гражданства, в частности владельцам вида на жительство в стране, помимо обязательного полиса страхования от COVID-19 необходимо иметь либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы, либо документ с подтвержденным курсом вакцинации с разрешенными ВОЗ препаратами.
К вакцинам, включенным в перечень ВОЗ, относятся: BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) от компании Pfizer/BioNTech, AZD1222 от AstraZeneca/Oxford, Covishield от Serum Institute of India Oxford, а также Ad26.COV2.S от Janssen, mRNA-1273 от Moderna; SARS-CoV-2 Vaccine от Sinopharm/BIBP и SARS-CoV-2 Vaccine от Sinovac.
Ранее, 4 июня, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что одобрение российской вакцины против коронавируса в ВОЗ — вопрос «пары месяцев». Он также уточнил, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в ходе исследования «Спутника V» не выявило критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части.
Процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» ЕМА начало в первых числах марта. Месяцем ранее регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по препарату и дал возможность разработчику подать заявку на его регистрацию в ЕС, что и сделал РФПИ.
В начале мая ВОЗ сообщила, что надеется оценить безопасность «Спутника V» в конце июня или в июле.
Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.