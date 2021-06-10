Россия денонсировала договор с США о свободном перемещении дипломатов

20:57 (мск), источник: Коммерсантъ
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Меморандум позволял дипломатам двух стран без ограничений перемещаться по США и России за исключением территорий, для въезда на которые нужен специальный допуск.
«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения меморандума о понимании между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении “открытой суши”, подписанного в г. Вашингтоне 17 июня 1992 г.», — говорится в документе.
16 апреля МИД России заявил, что прекратит действие меморандума в качестве ответа на санкции США. 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против 32 российских физ- и юрлиц, а также шести технологических компаний.
7 июня Россия денонсировала Договор по открытому небу (ДОН), позволяющий осуществлять наблюдательные полеты над другими странами. Инициатором выхода из договора стали США. 45-й американский президент Дональд Трамп объявил о решении выйти из соглашения в мае 2020 года.