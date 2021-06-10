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20:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия денонсировала договор с США о свободном перемещении дипломатов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации меморандума России и США об «открытой суше», в соответствии с которым российские и американские дипломаты могли перемещаться по территории двух стран на дальние расстояния в уведомительном порядке.

Источник: Reuters

Меморандум позволял дипломатам двух стран без ограничений перемещаться по США и России за исключением территорий, для въезда на которые нужен специальный допуск.

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«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения меморандума о понимании между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении “открытой суши”, подписанного в г. Вашингтоне 17 июня 1992 г.», — говорится в документе.

16 апреля МИД России заявил, что прекратит действие меморандума в качестве ответа на санкции США. 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против 32 российских физ- и юрлиц, а также шести технологических компаний.

7 июня Россия денонсировала Договор по открытому небу (ДОН), позволяющий осуществлять наблюдательные полеты над другими странами. Инициатором выхода из договора стали США. 45-й американский президент Дональд Трамп объявил о решении выйти из соглашения в мае 2020 года.

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