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23:41 (мск), источник: Ведомости

Посол США может вернуться в Москву «в ближайшие недели»

Посол США в России Джон Салливан может вернуться в Москву «в ближайшие недели». Сейчас он принимает участие в подготовке саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, проведение которого запланировано на 16 июня в Женеве, завил представитель госдепартамента США Нед Прайс.

Источник: AP 2021

«Посол Салливан активно участвует в подготовке к предстоящей встрече между президентами Байденом и Путиным, он активно контактирует с представителями Белого дома и госдепартамента. И мы ожидаем, что он вернется в Москву в ближайшие недели», — сказал Прайс (цитата по «РИА Новости»).

Представитель госдепа добавил, что Салливан вернулся в Вашингтон несколько недель назад для проведения консультаций.

Посол США в России Джон Салливан покинул Москву в апреле после введения очередных американских санкций в отношении России, которые включали ограничения на госдолг и высылку дипломатов. Москва приняла ответные меры, а также предложила Салливану вернуться в США для консультаций. До этого США покинул посол России в стране Анатолий Антонов. МИД РФ пока не называл возможные сроки его возвращения.

Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. Темами обсуждения станут состояние и перспективы развития российско-американских отношений, стратегическая стабильность, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом и урегулирование региональных конфликтов.

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