Посол США может вернуться в Москву «в ближайшие недели»

«Посол Салливан активно участвует в подготовке к предстоящей встрече между президентами Байденом и Путиным, он активно контактирует с представителями Белого дома и госдепартамента. И мы ожидаем, что он вернется в Москву в ближайшие недели», — сказал Прайс (цитата по «РИА Новости»).
Представитель госдепа добавил, что Салливан вернулся в Вашингтон несколько недель назад для проведения консультаций.
Посол США в России Джон Салливан покинул Москву в апреле после введения очередных американских санкций в отношении России, которые включали ограничения на госдолг и высылку дипломатов. Москва приняла ответные меры, а также предложила Салливану вернуться в США для консультаций. До этого США покинул посол России в стране Анатолий Антонов. МИД РФ пока не называл возможные сроки его возвращения.
Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. Темами обсуждения станут состояние и перспективы развития российско-американских отношений, стратегическая стабильность, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом и урегулирование региональных конфликтов.