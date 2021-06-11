00:31 (мск), источник: Известия
В России задумались о штрафах за нарушение раздельного сбора мусора
Союз переработчиков пластмасс предложил
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Он указал, что практически любые пластики могут быть переработаны, в крайнем случае пойти на энергетическую утилизацию.
Ответственность за нарушение раздельного сбора мусора в организации предложили предусмотреть для товариществ собственников жилья (ТСЖ) либо управляющих компаний, а также для индивидуальных владельцев частных домов.
В организации пояснили: если при вывозе мусора региональный оператор зафиксирует, что сбор отходов организован с нарушением, должны следовать штрафы, размер которых стоит дополнительно обсудить с участниками отрасли.
Предполагается, что такая мера позволит организовать сортировку отходов в мусорных баках и их дальнейшую переработку, а значит, можно будет отказаться от запрета в России одноразовой посуды и упаковки.
В конце мая Абрамченко рассказала о планах правительства РФ запретить использование трудноизвлекаемых из отходов материалов, а также неперерабатываемых, а именно цветного пластика, пластиковых трубочек, ватных палочек и одноразовой пластиковой посуды. Таким образом кабмин планирует сократить объемы мусора, вывозимого на полигоны, необходимые поправки уже готовятся.