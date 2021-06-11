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00:31 (мск), источник: Известия

В России задумались о штрафах за нарушение раздельного сбора мусора

Союз переработчиков пластмасс предложил вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко ввести штрафы за нарушение режима раздельного сбора мусора. «Известия» ознакомились с письмом. В обращении президент организации Михаил Кацевман отметил, что к загрязнению городской среды приводит поведение жителей городов и поселков, а не сами материалы, из которых состоят отходы.

Источник: Известия

Он указал, что практически любые пластики могут быть переработаны, в крайнем случае пойти на энергетическую утилизацию.

Кроме того, в стране достаточно сортировочных и перерабатывающих мощностей для пластиков, а значит, следует организовать раздельный сбор отходов в домовладениях и на муниципальных территориях, отметили в союзе.

Ответственность за нарушение раздельного сбора мусора в организации предложили предусмотреть для товариществ собственников жилья (ТСЖ) либо управляющих компаний, а также для индивидуальных владельцев частных домов.

В организации пояснили: если при вывозе мусора региональный оператор зафиксирует, что сбор отходов организован с нарушением, должны следовать штрафы, размер которых стоит дополнительно обсудить с участниками отрасли.

Предполагается, что такая мера позволит организовать сортировку отходов в мусорных баках и их дальнейшую переработку, а значит, можно будет отказаться от запрета в России одноразовой посуды и упаковки.

В конце мая Абрамченко рассказала о планах правительства РФ запретить использование трудноизвлекаемых из отходов материалов, а также неперерабатываемых, а именно цветного пластика, пластиковых трубочек, ватных палочек и одноразовой пластиковой посуды. Таким образом кабмин планирует сократить объемы мусора, вывозимого на полигоны, необходимые поправки уже готовятся.

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