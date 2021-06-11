Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые объяснили, можно ли ломать сирень Помимо угрозы для жизни деревьев есть риск и для кошельков вредителей зелёных насаждений
Фоторепортажи
8Солнечное затмение 10 июня
1010 фактов, которые нужно знать о Храме Христа Спасителя
00:32 (мск), источник: Известия

Минтранс попросили объяснить штрафы за среднюю скорость

По информации «Известий», зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов направил официальный запрос в Минтранс по поводу вынесения штрафов о средней скорости, а также об установке камер ее фиксации.

Источник: РИА "Новости"

В документе, который имеется в распоряжении «Известий», он интересуется — известно ли министерству о том, что такие устройства видео-наблюдения за водителями в России уже установлены, и просит сообщить ему их количество, а также за счет каких средств они были закуплены.

«СМИ сообщают, что Минтранс готовит поправки в КоАП о появлении нового штрафа за превышение водителями средней скорости. То есть такого понятия в законодательстве сегодня нет. Но мне бы хотелось для начала, чтобы Минтранс ответил честно на вопрос: насколько законны были штрафы за среднюю скорость и количество их вынесения. А также вернут ли эти деньги гражданам, которые их заплатили», — пояснил «Известиям» причину обращения в министерство парламентарий.

По его словам, он рекомендовал бы Минтрансу сначала выполнить поручение Владимира Путина, которое он дал на Госсовете, попросив не прятать камеры. «Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф», — сказал президент.

«Прошло уже несколько лет с момента этого поручения. Я лично с 2017 года занимался этим вопросом, доказав, что нет ни одно нормативно-правового акта, который регулирует количество этих камер на участке пути», — подчеркнул депутат.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В богатстве, но в бедности: названы регионы с наибольшим неравенством доходов
Права руля: к концу года все автошколы переведут на новые программы
Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 в регионах
Эксперты назвали регионы с наибольшим неравенством доходов
Россияне получат рекордные 350 млрд рублей по страхованию жизни
На Украине сообщили о хищении штаммов опасного вируса
Забыть о пандемии: ЧЕ по футболу стартует в 11 странах
Тест: отличите правду о мороженом от мифов
Европейский размах
Большой футбол на маленьком континенте
Здоровье
Специалисты предупредили о «ковидных ногтях» Иногда о том, что человек перенес коронавирусную инфекцию, можно судить по состоянию его ногтей.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Не спасли: озвучена причина смерти родной сестры Шойгу
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Стало известно, от чего скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу
Товары для дома
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Gnezdo.ru
4 российских актера, которые любили одну женщину
6 российских актрис, которые на самом деле родня
Звезды, которые были женами одного мужчины: 5 пар
Куда пропал актер из «Солдатов»: непростая судьба
Леди
Софья Эрнст в соблазнительных нарядах устроила фотосессию Актрису не узнали поклонники
Дом
Как выглядит вилла 51-летней Наоми Кэмпбелл
Реновация: интерьер дома, который будет актуален 10 лет
Как выглядит терраса для идеального отдыха: 6 вариантов (фото)
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь