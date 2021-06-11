Израиль первым в мире запретил продажу натурального меха

«Меховая индустрия является причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире и приносит неописуемую жестокость и страдания», — заявила она. Поправка вступит в силу через шесть месяцев, в декабре.
Министр назвала использование меха и кожи в производстве одежды аморальным и избыточным, добавив, что мера сделает модную индустрию страны более экологичной.
В своем Twitter Гамлиэль написала, что Израиль стал первым государством в мире, запретившим продажу меха для этих целей.
В Израиле разрешение на импорт и экспорт меха животных выдает Управление природы и парков страны. Поправка, подписанная Гамлиэль в рамках закона об охране дикой природы от 1976 года, ограничивает это право, но во многом «носит символический характер», отмечает Times of Israel. В частности, ведомство по-прежнему сможет выдавать разрешение, если натуральный мех будет использоваться для религиозных, научных и образовательных целей.
При этом в основном в Израиле с его теплым климатом мех покупают ультраортодоксальные евреи, которые в Шаббат и праздничные дни носят штраймли — головные уборы, отделанные хвостами соболей и лисиц.
Организация PETA («Люди за этичное обращение с животными») назвала историческим запрет на продажу натурального меха для производства одежды, отметив, что местные активисты добивались его годами.
В 2019 году запрет на продажу и производство меховых изделий ввели в Калифорнии. От натурального меха отказались крупные производители одежды и обуви, в том числе Michael Kors, Jimmy Choo, Burberry, Gucci, Versace и другие.