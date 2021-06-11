Лидеры G7 планируют обеспечить мир 1 млрд доз вакцин от COVID-19

«Ожидается, что на саммите мировые лидеры объявят о том, что предоставят миру не менее 1 млрд доз вакцин от коронавируса посредством распределения и финансирования, а также разработают план по увеличению производства вакцин с целью достижения поставленной цели», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).
Отмечается, что Великобритания планирует пожертвовать 100 млн доз вакцин в течение следующего года.
При этом 5 млн доз препарата будут отправлены в наиболее бедные страны до конца сентября.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные осведомленные источники сообщил, что администрация Джо Байдена планирует пожертвовать 500 млн вакцин от COVID-19 производства компании Pfizer другим странам. О планах Великобритании передать более 100 млн вакцин развивающимся странам сообщала The Sunday Times.
Сегодня, 11 июня, начинается очный саммит лидеров стран «семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония). Встреча пройдет в городе Карбис-Бэй в английском графстве Корнуолл, саммит продлится до 13 июня. В нем примет участие американский президент Джо Байден, это его первое зарубежное турне на посту главы государства.