Посольство считает провокацией полеты бомбардировщиков США у границ России

«Применение Пентагоном в маневрах Baltops B-52H, которые могут нести ядерное оружие, — очередная провокация. Подобное “бряцание оружием” нагнетает напряженность в Европе. Омрачает атмосферу в преддверии российско-американской встречи в верхах. Призываем США коренным образом пересмотреть подходы к безопасности на континенте, прекратить опасную активность у российских границ», — говорится в сообщения.
Учения военно-морских сил в Балтийском море Baltops проводятся каждый год. В этом году они проходят с 6 по 18 июня. Участия в них принимают 16 стран НАТО, Финляндия и Швеция, в маневрах задействованы 40 военно-морских подразделений, 60 самолетов и порядках 4 тыс. военных.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что партию современного вооружения планируется поставить на Украину под прикрытием крупных военных учений на Украине Sea Breeze с привлечением сил НАТО для последующей переправки в район Донецка и Луганска. Учения Sea Breeze пройдут с 28 июня по 10 июля. До этого в Румынии завершились учения НАТО Noble Jump.