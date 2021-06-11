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06:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Посольство считает провокацией полеты бомбардировщиков США у границ России

Посольство России в Вашингтоне расценивает применение Минобороны США бомбардировщиков Boeing B-52H Stratofortress на учениях НАТО Baltops 2021 («Балтийская операция — 2021») у российских границ как провокацию и «бряцание оружием». Об этом говорится в заявлении дипломатов в Twitter.

Источник: Reuters

«Применение Пентагоном в маневрах Baltops B-52H, которые могут нести ядерное оружие, — очередная провокация. Подобное “бряцание оружием” нагнетает напряженность в Европе. Омрачает атмосферу в преддверии российско-американской встречи в верхах. Призываем США коренным образом пересмотреть подходы к безопасности на континенте, прекратить опасную активность у российских границ», — говорится в сообщения.

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Учения военно-морских сил в Балтийском море Baltops проводятся каждый год. В этом году они проходят с 6 по 18 июня. Участия в них принимают 16 стран НАТО, Финляндия и Швеция, в маневрах задействованы 40 военно-морских подразделений, 60 самолетов и порядках 4 тыс. военных.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что партию современного вооружения планируется поставить на Украину под прикрытием крупных военных учений на Украине Sea Breeze с привлечением сил НАТО для последующей переправки в район Донецка и Луганска. Учения Sea Breeze пройдут с 28 июня по 10 июля. До этого в Румынии завершились учения НАТО Noble Jump.

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