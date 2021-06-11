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12:36 (мск), источник: ТАСС

Лондон не нашел свидетельств причастности России к посадке самолета Ryanаir в Минске

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Британское правительство не нашло каких-либо конкретных свидетельств того, что Россия могла быть причастна к инциденту с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска.

Источник: AP 2021

Об этом глава МИД королевства Доминик Рааб заявил в интервью, выдержки из которого приводит в пятницу агентство Reuters.

«У нас нет каких-либо дополнительных указаний на причастность России к вынужденной посадке гражданского самолета [Ryanair] в Белоруссии», — сказал он.

Ранее Рааб заявлял, что не исключает такой возможности, так как ему «сложно поверить, что подобные действия могли быть осуществлены без хотя бы молчаливого согласия властей в Москве».

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