12:36 (мск), источник: ТАСС
Лондон не нашел свидетельств причастности России к посадке самолета Ryanаir в Минске
ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Британское правительство не нашло
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Об этом глава МИД королевства Доминик Рааб заявил в интервью, выдержки из которого приводит в пятницу агентство Reuters.
«У нас нет
Ранее Рааб заявлял, что не исключает такой возможности, так как ему «сложно поверить, что подобные действия могли быть осуществлены без хотя бы молчаливого согласия властей в Москве».