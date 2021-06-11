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17:06 (мск), источник: РБК

Time поместил на обложку отражение Путина в очках Байдена

В преддверии саммита президентов США и России Time поместил Путина и Байдена на обложку. Как отмечает издание, цель США на саммите состоит в том, чтобы Путин ушел со встречи со словами: «Американцы что-то замышляют против нас».

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Новость
Как выглядит вилла La Grange, где пройдет встреча Путина и Байдена

Американский журнал Time поместил на обложку президента США Джо Байдена в темных очках, в отражении которых изображен президент России Владимир Путин.

Это изображение, автором которого является американский художник Тим О'Брайен, напоминает о предстоящем саммите лидеров обеих стран, который пройдет 16 июня в Швейцарии.

В публикации, посвященной обложке, утверждается, что Байдена ко встрече с Путиным в Женеве готовит бывший посол США в Москве, а ныне директор ЦРУ Уильям Бернс. Как сообщает издание со ссылкой на трех представителей администрации США, большая часть подготовки Байдена происходила во время ежедневного брифинга разведки.

«Куда бы он (Путин) ни пошел, он должен встречать сопротивление», — приводит журнал слова высокопоставленного чиновника администрации.

Time пишет, что цель США на саммите состоит в том, чтобы Путин ушел со встречи со словами: «Американцы что-то замышляют против нас».

Вместе с тем издание отмечает, что хоть Байден и планирует «жестко говорить» в Женеве, его цель — ослабить напряженность и обеспечить предсказуемость для обеих сторон.

В середине апреля Путин и Байден провели телефонный разговор, во время которого президент США предложил встретиться лично и обсудить отношения Москвы и Вашингтона. Российская сторона дала на это согласие. В итоге местом встречи глав государств была выбрана Женева. Саммит намечен на 16 июня. До предложения о встрече Байден ввел новые санкции в отношении России.

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