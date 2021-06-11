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22:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава МИД Украины назвал сроки встречи Зеленского и Байдена

Встречу президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена планируется провести в Вашингтоне в конце июля. Такие сроки назвал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

В эфире телеканала «Украина 24» министр уточнил, что это будет официальный визит Зеленского с большой делегацией от Украины в США. По словам Кулебы, планируется широкая повестка дня. Визит украинского лидера уже готовится, ведется работа над «ключевыми элементами программы».

«А главное, мы уже работаем над ключевыми договоренностями», — заключил Дмитрий Кулеба.

Ранее бывший президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что лично способствовал организации грядущей встречи действующего главы государства Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена в Белом доме.

В понедельник, 7 июня, состоялся телефонный разговор Зеленского и Байдена, после чего украинский лидер получил приглашение посетить Белый дом в июле 2021 года. Позже стало известно, что его офис приписал американскому президенту слова о поддержке вступления республики в НАТО, которых он не произносил.

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