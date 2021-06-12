00:10 (мск), источник: Lenta.Ru
США выделят Украине 150 миллионов долларов военной помощи
Администрация президента США Джо Байдена выделит еще 150 миллионов долларов Украине в рамках нового пакета военной помощи, заявил
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По словам Кирби, средства помогут «украинским силам сохранить территориальную целостность своей страны и улучшить взаимодействие с НАТО». Пакет военной помощи состоит из двух противоартиллерийских радаров, беспилотных летательных аппаратов и защищенных средств связи.
В апреле официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит защищать Украину от «российской агрессии»: для этого власти намерены продолжать предоставлять Киеву военную помощь. Также он добавил, что США с 2014 года выделили Украине более двух миллиардов долларов «в качестве помощи в сфере безопасности».