02:33 (мск), источник: m24.ru
Путин в интервью NBC назвал Байдена карьерным политиком
Президент РФ также отметил, что отношения России и Соединенных Штатов за последние годы опустились до худшего уровня.
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Американский лидер Джо Байден является карьерным политиком, поэтому есть надежда, что он не будет действовать импульсивно, заявил Владимир Путин телеканалу NBC в интервью, фрагмент которого опубликовали в пятницу, 12 июня.
Президент РФ отметил, что нынешний глава Белого дома «сильно отличается» от своего предшественника Дональда Трампа. Бывшего американского лидера Путин назвал экстраординарным и талантливым человеком.
Президент РФ также отметил, что отношения России и Соединенных Штатов за последние годы опустились до худшего уровня. Помимо этого, он заявил, что всегда действовал в интересах российского народа и государства, поэтому не переживает
«Различные ярлыки — это не то, о чем я переживаю хоть в малейшей степени», — подчеркнул президент РФ.
Владимир Путин также назвал вбросом утверждения о том, что Россия предлагала передать Ирану современную спутниковую систему, которая позволит Тегерану отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке.
Полная версия эксклюзивного интервью выйдет в понедельник, 14 июня. Это первое за последние три года интервью Владимира Путина американским СМИ. С президентом России пообщался работающий в Лондоне старший международный корреспондент NBC News Кейр Симмонс.