Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Куда можно полететь привившимся «Спутником V» Пускать туристов с российским сертификатом о вакцинации готовы пока немногие
Фоторепортажи
10Показ макета нового капсульного пассажирского вагона
10Как выглядели 10 крупнейших железнодорожных катастроф
02:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Псаки предупредила об ответе США на «проблемное поведение» России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США оставляют за собой право любым способом отвечать на нежелательные действия российской стороны. Так она ответила на вопрос журналиста об опасности кибератак, приписываемых связанным с Россией хакерам.

Источник: AFP 2021

«Мы всегда оставляем за собой право рассматривать все возможные варианты ответных действий, когда сталкиваемся с проблемным поведением, — сказала госпожа Псаки в эфире CNN.— Мы никогда не исключаем ответные действия. Правда, не всегда сообщаем о таких намерениях заранее».

Президент России Владимир Путин в первом с 2018 года интервью американским журналистам заявил, что отношения Москвы и Вашингтона упали до низшей точки за последние годы. За время президентства нового лидера США Джо Байдена антироссийские санкции вводились несколько раз. 16 июня президенты двух в стран встретятся в Женеве. Владимир Путин хочет обсудить «перспективы российско-американских отношений» и ряд других вопросов, Джо Байден планирует затронуть вопросы прав человека.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Признания пресс-секретаря Ельцина: "приходилось часто лукавить"
Россия в течение месяца откажется от доллара
Путин: отношения с США опустились до худшего уровня
Власти пересмотрели данные по смертности от COVID-19
Лера Кудрявцева пожаловалась на «ковидный хвост»
Росстат подсчитал медианную среднемесячную зарплату в РФ
Украина не сможет играть на Евро-2020 с надписью «Героям слава!»
Астрономы обнаружили планету с «земной» атмосферой
Кто получит прибавку к пенсии и компенсации этим летом
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Здоровье
Найден неожиданный предвестник ранней смерти У людей, которые регулярно плохо засыпают и часто просыпаются среди ночи, повышен риск не дожить до старости.
Горячие темы на Авто
Размышления 157
К чему бы это. 96
На страну смотрю -- 78
Светлое будущее. 76
Товары для дома
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидкой
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Популярные темы на «Детях»
Я нищеброд... 1084
Клуб планирующих беременность лето 2021 778
Картинки 622
Забавные картинки 620
Леди
8 причесок и стрижек из 70-х, которые популярны сегодня Суперпушистые и объемные укладки, рваные стрижки и челки
Дом
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидками
Как выглядит квартира в доме 1956 года в центре Москвы
8 простых шагов к ухоженной даче
7 роскошных интерьеров с натуральным камнем
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь