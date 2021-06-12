Псаки предупредила об ответе США на «проблемное поведение» России

02:53 (мск), источник: Коммерсантъ
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Мы всегда оставляем за собой право рассматривать все возможные варианты ответных действий, когда сталкиваемся с проблемным поведением, — сказала госпожа Псаки в эфире CNN.— Мы никогда не исключаем ответные действия. Правда, не всегда сообщаем о таких намерениях заранее».
Президент России Владимир Путин в первом с 2018 года интервью американским журналистам заявил, что отношения Москвы и Вашингтона упали до низшей точки за последние годы. За время президентства нового лидера США Джо Байдена антироссийские санкции вводились несколько раз. 16 июня президенты двух в стран встретятся в Женеве. Владимир Путин хочет обсудить «перспективы