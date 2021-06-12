07:31 (мск), источник: ТАСС
Блинкен поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь подтвердил стремление США к конструктивному взаимодействию с властями РФ.
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ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу поздравил россиян с Днем России и указал на стремление властей Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с правительством РФ в интересах развития более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений. Соответствующее заявление главы американской дипломатии распространил Госдепартамент.
«От имени правительства Соединенных Штатов Америки я поздравляю граждан России с празднованием Дня России», — отметил госсекретарь.
«Пользуясь случаем, хочу подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации в интересах развития более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений. Кроме того, мы