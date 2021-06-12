Лукашенко: отношения Белоруссии и России закалены современными угрозами

Белорусский президент назвал Россию «великой страной с уникальной историей и бесценным культурным наследием».
«Растущий экономический потенциал, прорывные идеи в научно-технической сфере, масштабные социальные проекты качественно преобразуют нынешний облик России, укрепляя ее авторитет на международной арене», — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-службе Лукашенко.
Он также направил поздравления премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, председателю Совета федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Поздравления с Днем России ранее направили лидер КНДР Ким Чен Ын и госсекретарь США Энтони Блинкен. Представитель Вашингтона заявил, в частности, что США стремятся «к конструктивному взаимодействию» с правительством РФ ради «более стабильных и предсказуемых» взаимоотношений.