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11:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко: отношения Белоруссии и России закалены современными угрозами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России, который отмечается сегодня, 12 июня. В своем поздравлении Лукашенко заявил, что российско-белорусские отношения «закалены в противостоянии современным угрозам» и продолжат развиваться «в интересах обеих стран и народов».

Источник: РИА "Новости"

Белорусский президент назвал Россию «великой страной с уникальной историей и бесценным культурным наследием».

«Растущий экономический потенциал, прорывные идеи в научно-технической сфере, масштабные социальные проекты качественно преобразуют нынешний облик России, укрепляя ее авторитет на международной арене», — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-службе Лукашенко.

Он также направил поздравления премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, председателю Совета федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Поздравления с Днем России ранее направили лидер КНДР Ким Чен Ын и госсекретарь США Энтони Блинкен. Представитель Вашингтона заявил, в частности, что США стремятся «к конструктивному взаимодействию» с правительством РФ ради «более стабильных и предсказуемых» взаимоотношений.

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