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14:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин и Байден проведут раздельные пресс-конференции после саммита

Президент США Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию по итогам саммита с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле заявили, что Путин также пообщается с прессой в одиночку. Встреча лидеров двух стран состоится в среду, 16 июня, в Женеве.

Источник: РИА "Новости"

Белый дом США объяснил решение Байдена тем, что одиночная пресс-конференция больше подходит для общения со «свободной прессой».

«Сольная пресс-конференция — это подходящий формат, чтобы четко сообщить свободной прессе темы, которые были подняты на встрече, — как по областям, в которых мы можем договориться, так и по тем, где у нас есть серьезные проблемы», — сообщили в администрации США (цитата по Reuters).

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для президента США это нормальная практика.

Он напомнил, что Джо Байден также не стал проводить совместную пресс-конференцию после встречи с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

«Скорее всего, это практика американского президента… И нам тоже стало известно, что господин Байден планирует провести отдельную пресс-конференцию. Как мы ранее заявляли, президент Путин по завершении переговоров так же выйдет отдельно на общение с прессой», — рассказал «РИА Новости» Песков.

Кремль уже говорил, что Владимир Путин не ожидает проведения совместной пресс-конференции с американским коллегой, но готов к ней. По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин был «открыт ко всем возможным вариантам». Сам президент России выражал надежду, что саммит пройдет в позитивном ключе, но прорывов в отношениях с Вашингтоном он не ждет. Джо Байден намерен вести диалог «прямолинейно», но также хочет выстроить более стабильные отношения с Россией.

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