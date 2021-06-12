Путин и Байден проведут раздельные пресс-конференции после саммита

Белый дом США объяснил решение Байдена тем, что одиночная пресс-конференция больше подходит для общения со «свободной прессой».
«Сольная пресс-конференция — это подходящий формат, чтобы четко сообщить свободной прессе темы, которые были подняты на встрече, — как по областям, в которых мы можем договориться, так и по тем, где у нас есть серьезные проблемы», — сообщили в администрации США (цитата по Reuters).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для президента США это нормальная практика.
Он напомнил, что Джо Байден также не стал проводить совместную пресс-конференцию после встречи с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.
«Скорее всего, это практика американского президента… И нам тоже стало известно, что господин Байден планирует провести отдельную пресс-конференцию. Как мы ранее заявляли, президент Путин по завершении переговоров так же выйдет отдельно на общение с прессой», — рассказал «РИА Новости» Песков.
Кремль уже говорил, что Владимир Путин не ожидает проведения совместной пресс-конференции с американским коллегой, но готов к ней. По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин был «открыт ко всем возможным вариантам». Сам президент России выражал надежду, что саммит пройдет в позитивном ключе, но прорывов в отношениях с Вашингтоном он не ждет. Джо Байден намерен вести диалог «прямолинейно», но также хочет выстроить более стабильные отношения с Россией.