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13:53 (мск), источник: ТАСС

«Это маловато». Путин оценил размер зарплаты Героя Труда

МОСКВА. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поинтересовался размером зарплаты у Героя Труда тракториста Александра Бондаренко и узнал, что средняя зарплата составляет 24 тыс. рублей в месяц.

Источник: РИА "Новости"

«Это маловато», — считает президент, добавив, что такой размер зарплаты ниже среднего уровня по стране. «И об этом, конечно, руководители отрасли должны задуматься», — указал он.

Глава государства обратил внимание на действие программы по обустройству села, которую считает очень важной. Он заверил, что программа будет продолжаться.

После торжественной церемонии вручения государственных премий за 2020 год и награждения Героев Труда Путин пообщался с награжденными за бокалом шампанского, обсудив темы, касающиеся работы лауреатов.

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Ситуация с урожаем

Путин после церемонии также рассказал, что рассчитывает на хороший урожай в 2021 году. «За 2020 год, он пандемийный был, у нас, судя по всему, был рекорд по поставкам на экспорт [сельхозпродукции]. Вот мы всегда гордились тем, что поставляем продукцию оборонного назначения, — в последние годы было по $15 млрд [в год], но в голову не могло прийти, что мы будем поставлять продукты питания на экспорт», — сказал президент.

По его данным, в прошлом году «вышло на $30 млрд» по экспорту продукции агропромышленного комплекса, «в два раза больше, чем продукция оборонных предприятий».

Глава государства подчеркнул, что Россия «на 80% сейчас обеспечивает себя основными продуктами питания». «Это серьезная вещь», — уверен он. Путин уточнил, что также хорошие результаты показывает отечественное сельхозмашиностроение.

«В 2014 году на внутреннем российском рынке 20% было [отечественных сельхозмашин], сейчас — 60[%], даже за 6−7 лет движение очень заметное, серьезное», — оценил он. По мнению главы государства, такой результат связан и с программой импортозамещения.

«Надеемся на урожай хороший этого года, судя по всему, он должен быть хорошим», — заявил Путин.

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