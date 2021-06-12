18:41 (мск), источник: Коммерсантъ
Доход глав российских регионов за 2020 год вырос на 100 млн рублей
За 2020 год общий доход руководителей регионов России вырос на 100 млн руб. и составил 1,2 млрд руб., подсчитал «Ъ».
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Топ-10 самых зарабатывающих глав регионов нарастил доход в 1,2 раза, до 760 млн руб.
Рейтинг впервые возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров. Его официальные доходы выросли с 148 млн руб. в 2019 году до 381,2 млн руб. в 2020-м.
Благодаря своему росту доходов он также второй год подряд возглавляет рейтинг самых разбогатевших губернаторов.