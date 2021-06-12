Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые объяснили, можно ли ломать сирень Помимо угрозы для жизни деревьев есть риск и для кошельков вредителей зелёных насаждений
Фоторепортажи
8Солнечное затмение 10 июня
51Оптическая иллюзия с орангутаном попала в топ фотографий 2021 года
18:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Доход глав российских регионов за 2020 год вырос на 100 млн рублей

За 2020 год общий доход руководителей регионов России вырос на 100 млн руб. и составил 1,2 млрд руб., подсчитал «Ъ».

Источник: Reuters

Топ-10 самых зарабатывающих глав регионов нарастил доход в 1,2 раза, до 760 млн руб.

Рейтинг впервые возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров. Его официальные доходы выросли с 148 млн руб. в 2019 году до 381,2 млн руб. в 2020-м.

Благодаря своему росту доходов он также второй год подряд возглавляет рейтинг самых разбогатевших губернаторов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Признания пресс-секретаря Ельцина: "приходилось часто лукавить"
Россия в течение месяца откажется от доллара
Путин заявил о колоссальном значении ценностей россиян
СМИ узнали причину отказа от общего брифинга Байдена и Путина
Власти Москвы объявили нерабочими дни с 15 по 19 июня
Меркель отметила роль Украины в поставках газа из России
Кит проглотил и выплюнул живым дайвера из США
Соперники сборной России играют матч на Евро (онлайн-трансляция)
10 природных чудес страны, которые нужно увидеть
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Gnezdo.ru
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
5 вещей эпохи СССР, которые стали популярны в мире
Понасенков назвал обязательные для чтения книги
США готовятся к войне против России
Hi-Tech
Первое селфи и марсианские пейзажи. Китайский марсоход «Чжужун» прислал новые фото На них нашли интересную деталь
Товары для дома
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидкой
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Gnezdo.ru
4 российских актера, которые любили одну женщину
5 советских звезд, которые пожалели о разводе
«Солнечному» внуку Бориса Ельцина уже 25 лет: фото
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
Леди
8 причесок и стрижек из 70-х, которые популярны сегодня Суперпушистые и объемные укладки, рваные стрижки и челки
Дом
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидками
Как выглядит квартира в доме 1956 года в центре Москвы
8 простых шагов к ухоженной даче
7 роскошных интерьеров с натуральным камнем
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь